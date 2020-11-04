Бесплатный робот для бинарных опционов Option Bot Ultimatum

Общая информация о торговом роботе Option Bot Ultimatum

Option Bot Ultimatum – это по сути набор прибыльных стратегий для ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ бинарными опционами.

Робот работает с одним из самых авторитетных и надежных брокеров Finmax.

Робот Option Bot Ultimatum позволяет настраивать свои прибыльные стратегии или работать по нашим проверенным настройкам.

Робот в автоматическом режиме:

  • Работает по специальным алгоритмам;
  • проводит полный Технический анализ;
  • анализирует более 20-ти индикаторов, скользящих средних и т.д.;
  • ищет и анализирует свечные модели;
  • следит за мировыми экономическими новостями;
  • делает точные входы по вашим настройкам;
  • имеет много настроек;
  • проход от 80%.

Робот легальный и разрешен на платформе брокера.

РОБОТ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЙ

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Установка робота Option Bot Ultimatum

  1. Зарегистрироваться у брокера Finmax по ссылке: https://amega56.ru/trade/registration
  2. Пополнить свой депозит (Для успешной работы робота от 250$).
  3. Запросить робота через форму.
  4. Установить и настроить робота согласно видео инструкции (получите вместе с роботом) .

Настройки робота

Робот реализован на Zennoposter. К роботу прилагаются подробные видео инструкции, как скачать, установить и настроить робота.

Робот имеет следующие настройки (функционал постоянно обновляется и расширяется):

Основные настройки:

  • 2 режима работы: «По свечным моделям» и «По сигналам» (технический анализ);
  • Размер ставки в процентах от депозита или фиксированный в $;
  • Время экспирации от 1 минуты до 24 часов;
  • Минимальная и Максимальная прибыльность опциона;
  • Глубокий анализ. Позволяет встроенным алгоритмам искать наиболее точные точки входа;
  • Отслеживание Экономических новостей с установкой силы новостей;
  • Таймфрейм для работы по свечному анализу от 15 минут до 1 дня.

Догон:

  • Включение/отключение догона;
  • Возможность настроить догон на той же валютной паре;
  • Настройка количества догона на 10 колен;
  • Возможность настройки паузы после догона.

Риск и Мани менеджмент:

  • Включить/Отключить Риск менеджмент;
  • Остановка робота по достижении установленного процента прибыли в день;
  • Остановка робота по достижении установленного процента проигрыша в день.

Блэк Лист:

  • Включить/Отключить Black List;
  • Исключить из торговли указанные валютные пары.
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Внимание! Функционал робота постоянно дорабатывается, улучшается и расширяется.

Пример настройки собственной стратегии для торговли бинарными опционами

Куда устанавливать робота

Робот устанавливается на любой компьютер или ноутбук, а так же его можно установить на впс сервер для круглосуточной торговли.

Техническая поддержка пользователей и робота

Наша команда предоставляет полную техническую поддержку всех пользователей.

То есть Вы не останетесь один на один с программой, и мы всегда вам поможем разобраться в любых вопросов, которые касаются установки и настройки робота.

Так же мы постоянно обновляем робота и добавляем новый функционал для расширения ваших возможностей в настройке своих прибыльных стратегий.

Итог

Option Bot Ultimatum – это по сути набор прибыльных стратегий для ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ бинарными опционами.

Он позволяет настраивать свои прибыльные стратегии или работать по нашим проверенным настройкам.

В отличие от других подобных роботов, в робот можно встроить свои стратегии и значительно упростить торговый процесс.

Встроенные в робот стратегии показывают высокую прибыльность.

Получить робота Option Bot Ultimatum

Чтобы получить робота необходимо сделать:

  1. Зарегистрироваться у брокера Finmax по ссылке: https://amega56.ru/trade/registration
  2. Пополнить свой депозит (Для успешной работы робота от 250$).
  3. Запросить робота через форму.
  4. Установить и настроить робота согласно видео инструкции (получите вместе с роботом) .
Получить робота

FAQ

Я рекомендую настраивать робота на прибыль 5% в день. С учетом сложного процента прибыль выходит +200% в месяц, +800% за 2 месяца и т.д. 

Не нужно быть трейдером, чтобы запустить робота. Мы даем проверенные настройки, которые будут приносить Вам от 5% в день.

Да. С роботом идут подробные видео уроки, как и что делать.
Так же у нас техническая поддержка, которая поможет решить 100% ваших вопросов по роботу. 

Мой робот приносит мне прибыль. Так же мне приносит прибыль, когда мои партнеры зарабатывают с моим роботом. 
Кому как, а мне лишние деньги никогда не помешают.

Наверное, это самый «удивительный» вопрос! 
С какого бока то?!
Я получаю комиссию от оборота каждого партнера. И чем дольше работает мой партнер, тем больше я зарабатываю. Логично, что я напрямую заинтересован, чтобы мои партнеры зарабатывали и как можно дольше зарабатывал на этом я.

Да. Этот робот одобрен брокером.

Да.

Робот будет работать ровно так, как Вы его настроите и в этом случае никаких гарантий быть не может.
Если Вы будете работать по нашим рекомендованным проверенным настройкам, то слива не будет это 100%
Внимание! Не рискуйте последними или заемными средствами! Это рынок и риски есть всегда!

Робот абсолютно бесплатный!
Я ни у кого ничего не требую.
Вы вносите деньги на СВОЙ депозит, а не мне отдаете.
Если Вы не внесете деньги на свой депозит, то зачем вам робот?
Если Вы внесете 10$ — вы не заработаете ничего.
Поэтому и есть это условие.

Робот написан на софте Zennoposter.
Если у Вас есть этот софт, то я Вам выдам архив с роботом и все.
Если у Вас нет Zennoposter, то я выпишу копию Zennobox на ваш аккаунт за 12$ (эти деньги идут не мне, а на активацию софта Zennobox)

Есть вопросы? Спросите у нас

Если у вас есть вопросы по роботу, то можете написать нам сообщение на указанные ниже контакты:

Почта: arts-studia888@yandex.ru
Скайп: betfair9
Telegram: @artstudia

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