Бесплатный робот для бинарных опционов Option Bot Ultimatum

Option Bot Ultimatum – это по сути набор прибыльных стратегий для ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ бинарными опционами.
Робот работает с одним из самых авторитетных и надежных брокеров Finmax.
Робот Option Bot Ultimatum позволяет настраивать свои прибыльные стратегии или работать по нашим проверенным настройкам.
Робот в автоматическом режиме:
Робот легальный и разрешен на платформе брокера.
РОБОТ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЙ
Робот реализован на Zennoposter. К роботу прилагаются подробные видео инструкции, как скачать, установить и настроить робота.
Робот имеет следующие настройки (функционал постоянно обновляется и расширяется):
Основные настройки:
Догон:
Риск и Мани менеджмент:
Блэк Лист:
Внимание! Функционал робота постоянно дорабатывается, улучшается и расширяется.
Робот устанавливается на любой компьютер или ноутбук, а так же его можно установить на впс сервер для круглосуточной торговли.
Наша команда предоставляет полную техническую поддержку всех пользователей.
То есть Вы не останетесь один на один с программой, и мы всегда вам поможем разобраться в любых вопросов, которые касаются установки и настройки робота.
Так же мы постоянно обновляем робота и добавляем новый функционал для расширения ваших возможностей в настройке своих прибыльных стратегий.
Option Bot Ultimatum – это по сути набор прибыльных стратегий для ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ бинарными опционами.
Он позволяет настраивать свои прибыльные стратегии или работать по нашим проверенным настройкам.
В отличие от других подобных роботов, в робот можно встроить свои стратегии и значительно упростить торговый процесс.
Встроенные в робот стратегии показывают высокую прибыльность.
Чтобы получить робота необходимо сделать:
Я рекомендую настраивать робота на прибыль 5% в день. С учетом сложного процента прибыль выходит +200% в месяц, +800% за 2 месяца и т.д.
Не нужно быть трейдером, чтобы запустить робота. Мы даем проверенные настройки, которые будут приносить Вам от 5% в день.
Да. С роботом идут подробные видео уроки, как и что делать.
Так же у нас техническая поддержка, которая поможет решить 100% ваших вопросов по роботу.
Мой робот приносит мне прибыль. Так же мне приносит прибыль, когда мои партнеры зарабатывают с моим роботом.
Кому как, а мне лишние деньги никогда не помешают.
Наверное, это самый «удивительный» вопрос!
С какого бока то?!
Я получаю комиссию от оборота каждого партнера. И чем дольше работает мой партнер, тем больше я зарабатываю. Логично, что я напрямую заинтересован, чтобы мои партнеры зарабатывали и как можно дольше зарабатывал на этом я.
Да. Этот робот одобрен брокером.
Робот будет работать ровно так, как Вы его настроите и в этом случае никаких гарантий быть не может.
Если Вы будете работать по нашим рекомендованным проверенным настройкам, то слива не будет это 100%
Внимание! Не рискуйте последними или заемными средствами! Это рынок и риски есть всегда!
Робот абсолютно бесплатный!
Я ни у кого ничего не требую.
Вы вносите деньги на СВОЙ депозит, а не мне отдаете.
Если Вы не внесете деньги на свой депозит, то зачем вам робот?
Если Вы внесете 10$ — вы не заработаете ничего.
Поэтому и есть это условие.
Робот написан на софте Zennoposter.
Если у Вас есть этот софт, то я Вам выдам архив с роботом и все.
Если у Вас нет Zennoposter, то я выпишу копию Zennobox на ваш аккаунт за 12$ (эти деньги идут не мне, а на активацию софта Zennobox)
Если у вас есть вопросы по роботу, то можете написать нам сообщение на указанные ниже контакты:
Почта: arts-studia888@yandex.ru
Скайп: betfair9
Telegram: @artstudia
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